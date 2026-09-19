Sônia Bridi vai às lágrimas com declaração e aparição inesperada do marido em programa de TV

A jornalista Sônia Bridi foi surpreendida e levada às lágrimas pelo marido, o repórter cinematográfico Paulo Zero, durante uma homenagem à sua carreira no programa Caldeirão com Mion, da TV Globo, exibido neste sábado. Conhecido por seu perfil discreto e por atuar sempre nos bastidores, Zero quebrou a própria timidez ao gravar um vídeo com uma declaração de amor e, em seguida, aparecer de surpresa no estúdio do programa. O gesto culminou em um reencontro com forte abraço e choro do casal.

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A dinâmica da surpresa começou logo após o apresentador Marcos Mion relembrar os grandes marcos da trajetória profissional da jornalista, além do início do relacionamento com Zero. Os dois se conheceram no ambiente de trabalho e já dividem a vida há 30 anos. No vídeo transmitido para o palco, o repórter cinematográfico destacou as qualidades de Sônia como profissional, mãe e avó, além de brincar sobre a imensa paciência que ela tem para aturá-lo durante três décadas.

O ápice da homenagem aconteceu enquanto as imagens ainda eram exibidas no telão. Paulo Zero entrou no palco de maneira silenciosa e assumiu o posto atrás de uma das câmeras da atração. Ainda sem saber da presença física do marido no local, Sônia agradeceu a declaração, afirmou que a jornada a dois tem sido excelente e projetou mais 30 anos juntos. Em seguida, a pedido de Mion, o cinegrafista revelou sua identidade ali mesmo no estúdio, provocando a forte emoção da jornalista sob os aplausos da plateia. Paulo Zero permaneceu no palco ao lado da mulher até o fim das homenagens.



