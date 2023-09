Sonia Abrão se revolta após Dudu Camargo "matar" colega: "Tá perdido"

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A apresentadora Sonia Abrão mostrou personalidade durante o "A Tarde é Sua" exibido nesta sexta-feira (15) ao comentar um erro grave cometido pelo apresentador Dudu Camargo em seu retorno ao ar.

continua após publicidade

É que durante a atração que ele está comandando no canal Astral TV, o apresentador afirmou que o ex-diretor do SBT Walter Wanderley, que é conhecido como Goiabinha, morreu. O profissional está vivo e luta contra um câncer em um hospital de referência.

"Ele tá perdido. Ele tinha ganhado na loteria quando o Silvio escolheu ele. Só que ele é demitido, fica perdido e agora está sem noção das coisas", declarou ela visivelmente revoltada.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Com novo visual, Dudu Camargo volta à TV após ser demitido do SBT

Sonia Abrão disse que não aceita a postura do apresentador. "E consegue uma segunda chance, você pisou comigo na bola feito. Agora pisou na bola feio com um colega nosso. Pare, pense, procure um orientador, um psicólogo, converse com alguém", pediu ela.

A apresentadora ainda cobrou que ele volte atrás e peça desculpas ao diretor pelo desaforo. "Faz um vídeo pedindo desculpas, mais do que se corrigir com o público, liga pra ele e se desculpa. Seria uma atitude digna e poderia marcar um novo ciclo pra você", disparou ela.

continua após publicidade

Em um vídeo enviado ao programa, Goiabinha se mostrou abatido com a história. Ele disse que muitos familiares ficaram impressionados com a sua falsa morte e ligaram preocupados. Ele pediu respeito de Dudu Camargo.

Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News