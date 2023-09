Solteira, Lexa ignora polêmica e ostenta corpaço

Em meio a acusações de ter traído MC Guimê e do fim do casamento com o funkeiro, a cantora Lexa compartilhou fotos arrasadoras na praia. Nesta quarta-feira, 27, a famosa publicou os clique deslumbrantes e parou tudo na rede social.

De biquíni azul, a artista apareceu tomando sol de costas e depois, em outros registros, ela posou com um modelo preto curtindo a areia com água de coco. Sorrindo nos cliques, Lexa se mostrou radiante em nova fase de sua vida.

"Vibeeees (achadas no telefone)", disse a cantora na legenda dos cliques. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Perfeita", admiraram os internautas. "Meu orgulho", falaram outros sobre a famosa ter se exibido plena.

Nos últimos dias, o ex-esposo da funkeira compartilhou um texto sobre desconfiança em meio a boatos de uma suposta traição dela. Antes disso, Lexa curtiu um comentário falando sobre o episódio de MC Guimê no BBB 23, de expulsão por conta de importunação sexual com Dania Mendez.

Os términos de Lexa e MC Guimê

O ex-casal já havia se separado duas vezes antes desta vez. A primeira foi no fim de 2022, pouco antes das festas de fim de ano. No entanto, os dois reataram dias antes de Guimê ser confirmado como participante do Big Brother Brasil 23.

A segunda aconteceu quando o cantor foi expulso do reality show por importunação sexual contra a participante mexicana Dania Mendez. Na época, Lexa fez uma série de publicações destacando o quanto estava sofrendo.

"Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses pra ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28. Eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu tô assustada, triste e decepcionada. Dói demais. Eu tô arrasada. Eu tô no fundo do poço. Tô machucada. E não tenho forças pra nada", confessou.

O relacionamento foi somente reatado meses depois, quando os dois surgiram aos beijos em uma praia em Portugal. No entanto, a volta durou apenas algumas semanas, até eles anunciarem a separação após tentarem diversas vezes fazer o casamento funcionar.

