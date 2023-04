Solteira, Gabi Martins aparece de visual novo e arranca suspiros; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Gabi Martins

"Uma nova mulher". Foi assim que Gabi Martins se definiu ao aparecer um com um novo visual em uma publicação no Instagram. A ex-BBB terminou seu último relacionamento recentemente e, pelo visto, quis repaginar toda a sua vIda.

continua após publicidade .

“Mudei! Agora sim, uma nova mulher! Gostaram?”, perguntou ela na legenda da publicação. Os internautas não pouparam elogios para a cantora: “Linda ! Fica fica ótima de cabelo mais curto”, avaliou uma. “Muito mais bonita e natural ! Chique!”, afirmou outra. “Muito melhor! Cabelo mais bonito e saudável! Agora sim arrasou", declarou uma terceira.

- LEIA MAIS: Preta Gil surge abatida e atualiza estado de saúde após internação

continua após publicidade .

O namoro de Gabi Martins com Lincoln Lau terminou, no mês passado, de forma bastante conturbada. Quem anunciou o fim do relacionamento foi o gamer, que usou as redes sociais para fazer um desabafo.

“Nota — Término de Relacionamento. Informo que chegou ao fim o meu relacionamento com Gabi Martins. Vivemos momentos felizes e intensos juntos, porém, também tiveram momentos de infelicidade e tristeza, nos quais o amor foi substituído por coisas que não devem existir em uma relação de amor e respeito”.

Veja o novo visual da artista, que também foi publicado no Twitter:

continua após publicidade .





Siga o TNOnline no Google News