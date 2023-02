Solteira e sem filhos, saiba para quem Claudia Jimenez deixou herança

Da Redação

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a execução do documento

Claudia Jimenez (1958-2022) deixou toda sua fortuna para a ex-mulher, Stella Torreão, com quem teve um relacionamento de 1998 a 2008. Sem filhos e solteira, a atriz de 63 anos acumulou três apartamentos no Rio de Janeiro, ações em bancos, além de joias e relógios luxuosos com valores altíssimos. Morta em agosto de 2022 por insuficiência cardíaca, ela descreveu os bens em testamento um ano antes e nomeou Stella como herdeira. As informações, são do site Notícias da TV.

A atriz de Sai de Baixo (1996-2002) tem duas irmãs, Sandra e Regina Jimenez, que não contestaram a decisão dela em deixar tudo para a ex --ela e Claudia estavam separadas, mas moravam juntas. Nove dias depois da morte da artista, os advogados de Stella pediram a abertura do inventário. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a execução do documento.

O Notícias da TV teve acesso ao testamento em que Claudia lista seus bens: dois apartamentos, sendo um duplex, na Barra da Tijuca; aplicações financeiras em dois bancos; conjunto de anéis, brincos e gargantilha de brilhantes; dois relógios Rolex e um Cartier; e sua cota na sociedade que tinha com Stella em uma clínica de fisioterapia delas.

O imóvel duplex fica localizado na Rua General Floriano Fontoura, e o outro é na Avenida Flamboyants da Península. Os valores de cada um variam entre R$ 1,8 milhão e R$ 3 milhões segundo o índice do site Agente Móvel. O preço aumenta de acordo com a demanda e as condições do local.

Na cotação atual do euro, os relógios Rolex custam de R$ 24 mil a R$ 32 mil cada, e o Cartier está na faixa de R$ 11 mil a R$ 19 mil. Não há detalhes sobre o automóvel ou o conjunto de joias deixados por Claudia para Stella.

A reportagem procurou a ex-mulher da artista por meio de seus advogados. O representante de Stella afirmou que não comenta processos judiciais de seus clientes.

Como Claudia Jimenez morreu?

Claudia sofreu insuficiência cardíaca e morreu em 20 de agosto de 2022, aos 63 anos. O coração da atriz estava enfraquecido após ela passar por três cirurgias por conta da radioterapia para tratar um câncer no tórax. Ela foi diagnosticada com o tumor em 1986 e se curou, mas as sessões da radio causaram outro problema de saúde.

