Sogra de Zé Felipe faz tatuagem para homenageá-lo; confira

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão decidiu registrar na pele dela o amor que sente pelo genro, o cantor Zé Felipe. Nesta semana, ela fez uma tatuagem para homenagear o artista e o desenho foi exibido pelo tatuador Hector Valentim nas redes sociais.

Margareth escreveu o apelido de Zé em seu braço e também colocou um coração. A tatuagem dela foi feita no mesmo dia em que Virginia e seus amigos tatuaram o número 26.5 milhões em seus braços para celebrar o faturamento da empresa deles em uma live nas redes sociais. (Veja abaixo)

Recentemente, Zé Felipe deu o que falar nas redes sociais ao fazer uma tatuagem para a sogra. Isso porque ele gerou comentários polêmicos nas redes sociais acusando-o de ter homenageado a sogra ao invés da própria mãe, Poliana Rocha. Porém, ele rebateu e garantiu que já fez tatuagens para toda a família.

Nos stories do Instagram, Zé Felipe contou que já homenageou a mãe com uma tatuagem em seu punho com a assinatura dela. "Para quem fica mandando aí: tem tatuagem da sogra mas não tem da sua mãe? Gente, a primeira tatuagem que eu fiz foi essa: a assinatura da minha mãe”, disse ele.

Fonte: Revista Caras

