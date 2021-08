Da Redação

Sogra de humorista morre após passar por cirurgia no coração

Na noite desta terça-feira (3), o humorista Carlinhos Maia informou sobre a morte de sua sogra Telma Guimarães, que morreu após passar por uma cirurgia grave no coração. Ela era professora e deixa cinco filhos.

"Infelizmente a mãe de Lucas, Tiago, Babal, Cauã e Carol partiu para os braços de Deus. Obrigado pelas orações e toda fé", informou o comediante. "Só gratidão a todo apoio desde o início. A todas às vezes que brigou por nós. Você era boa demais, certeza que Deus precisou da sua força em outra missão. Um beijo, minha sogra", completou.

Em seguida, a influenciadora Emily Garcia compartilhou uma foto chorando e também agradeceu a sogra. "Obrigada por tudo, Telminha. Em breve seu netinho estará conosco e aí de cima você vai conhecer ele. Que Deus me dê sabedoria para manter a calma pelo nosso menino", completou.

No fim do mês passado, Carlinhos Maia negou que a cirurgia de Telma no coração tenha acontecido por permuta e mostrou o orçamento, de R$ 194,6 mil, feito pelo hospital para comprovar que o procedimento foi pago. "Nós temos o maior engajamento do Instagram, ganho muito mais. Jamais faria permuta, principalmente em questão de saúde e cirurgia. O Lucas vai pagar, ele tem dinheiro para pagar cirurgia da mãe dele", rebateu.

