"Só quero viver sem dor", diz Virgínia Fonseca após dores de cabeça

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Virginia Fonseca voltou a usar seus stories do Instagram

Virginia Fonseca voltou a usar seus stories do Instagram para falar sobre as fortes dores de cabeça que vem sentindo. Nesta quinta-feira a influenciadora desabafou com seus seguidores:

continua após publicidade .

“Só quero viver sem dor, conseguir dar risadas, conseguir conversar com as pessoas ao meu redor, conseguir brincar com as minhas filhas… Não sinto mais vontade de nada, só sinto dores e mais dores! Desculpa o desabafo, mas eu me sinto melhor conversando com vocês, por isso estou sempre por cá”, escreveu Virginia.

Essa não é a primeira vez que Virginia se queixa de fortes dores de cabeça. Em maio, quando ainda estava grávida de Maria Flor, a influencer chegou a ser internada para tratar as dores e, à época, teve diagnóstico de cefaleia refratária, ou seja, enxaqueca. Durante o período em que ficou no hospital, Virgínia tomou medicamentos para dor na veia, teve sessões de osteopatia e fez diversos exames, entre eles ressonância.

continua após publicidade .

Desde que a influenciadora deu à luz Maria Flor no fim de outubro, Virgínia vem se queixando das dores. Na última terça-feira, depois de uma consulta, ela informou aos seguidores que recebeu um novo diagnóstico: "Doutora falou que pode ser cefaleia tensional".

"Tem momentos que estou de boas, mas não que eu esteja de boa 100%, mas tem momentos que eu fico melhor, que eu não sinto tantas dores, e tem horas que as dores vem que eu acho que vai acabar o mundo", explicou e acrescentou que já está em tratamento:

"Eu já estou fazendo tratamento. O médico disse que minha situação está caótica. Vou precisar de um tempo pra ficar melhor", pontuou.

Siga o TNOnline no Google News