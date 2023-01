Situação de Jeremy Renner 'é pior do que todos imaginam', diz amigo

Da Redação

O ator sofreu o acidente no começo do ano

Durante uma entrevista ao tabloide britânico The Mirror, um amigo do ator Jeremy Renner, conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel e muitos outros personagens, afirmou que o astro "está pior do que todos imaginam".

Jeremy, que tem 52 anos, sofreu um acidente no momento em que limpava a neve na estrada próxima de sua casa. Ele acabou sendo esmagado pelo equipamento que operava.

"É muito pior do que todos imaginam. Jeremy está muito ciente do fato de que quase morreu lá", disse a fonte ao Mirror.

Na ocasião, ator foi levado de helicóptero para o hospital, onde chegou em estado gravíssimo. Na unidade de saúde, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico.

O amigo de Renner ainda apontou que o dano em seu peito foi "substancial", e que ele tem um longo caminho de recuperação pela frente.



