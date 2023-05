Sisters do quarto deserto eternizam amizade com tatuagem

Da Redação

Larissa, Bruna e Amanda

As sisters do quarto deserto aproveitaram a festa do Fred Bruno que aconteceu nesta sexta-feira, 05, e decidiram eternizar a amizade das 4 finalistas com uma tatuagem especial.

Larissa Santos, Bruna Griphao e Amanda Meireles, a grande campeã do BB23, tatuam “US 4” que significa "nós 4". A ex-rouge, Aline Wirley, não estava presente na festa e vem dando um tempo nas redes sociais após a final do programa.

As sisters formaram uma aliança desde o começo do programa e fortaleceram o laço já que foram as finalistas do programa. Os fãs elogiaram a tatuagem e afirmam que acharam a atitude sobre fofa, já alguns internautas acham a atitude um pouco demais e questionaram: "Tinha necessidade?"

Com informações, Revista Caras.

