Sinéad O'Connor, cantora irlandesa, morre aos 56 anos

A cantora irlandesa Sinéad O’Connor foi encontrada inconsciente pela polícia e declarada morta em um endereço residencial na quarta-feira (26), disse a Polícia Metropolitana de Londres, que acrescentou que não está tratando a morte como suspeita , ou seja, sem envolvimento de terceiros.

"A polícia foi chamada às 11:18 horas (horário local) na quarta-feira (26), para relatar uma mulher inconsciente em um endereço residencial na área SE24”, dizia o comunicado da polícia, "os oficiais compareceram. Uma mulher de 56 anos morreu no local. Os parentes mais próximos foram notificados. A morte não está sendo tratada como suspeita”.

Sinéad O’Connor teve seu primeiro disco, “The Lion and the Cobra”, lançado com aclamação da crítica em 1987. Mas a consagração veio com o segundo álbum “I Do Not Want What I Haven’t Got”, de 1990, que inclui a música de autoria de Prince, “Nothing Compares 2 U”, seu maior sucesso.

