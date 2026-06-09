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COPA DO MUNDO

Sinceridade de menino durante entrevista viraliza nas redes sociais; assista

Pequeno torcedor que pintava a rua comoveu e divertiu a web ao se conformar por não estar na Globo

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 15:35:24 Editado em 09.06.2026, 15:35:18
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Uma entrevista despretensiosa sobre os preparativos para os jogos da Seleção Brasileira acabou se tornando o novo meme da internet. Enquanto pintava o asfalto com as cores do Brasil, um garoto viralizou nas redes sociais após dar uma resposta inesperadamente sincera à repórter de uma afiliada do SBT.

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O carisma e a honestidade do menino ao lidar com a expectativa e a realidade de sua estreia na televisão arrancaram gargalhadas da equipe e dos internautas.

A cena bem-humorada aconteceu em plena via pública, onde o menino, vestindo a tradicional camisa amarela da Seleção e empunhando um rolo de pintura, ajudava na decoração da rua.

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Sinceridade de menino durante entrevista viraliza nas redes sociais; assista
AutorFoto: Reprodução/Redes Sociais

Ao ser abordado pela jornalista, que questionou se ele estava aproveitando o momento, o garoto não escondeu a empolgação, embora tenha feito uma ressalva geográfica sobre a audiência que estava alcançando.

Ao microfone, o pequeno torcedor declarou: "Sim, eu tô, tô realizando meu sonho de aparecer no jornal. Não é na Globo, mas no SBT, mas tá bom." A declaração espontânea provocou uma crise imediata de riso na repórter, Larissa Garcia, que se abaixou rindo alto com a "sinceridade raiz" do entrevistado.

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O fragmento do telejornal rapidamente migrou para plataformas como Instagram, TikTok e X (antigo Twitter), acumulando milhares de interações, compartilhamentos e comentários de usuários que se identificaram com o desapego do menino.

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