Simony mostra crescimento do cabelo pós-terapia

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A cantora Simony compartilhou em suas redes sociais o progresso do crescimento de seu cabelo, que havia caído devido ao tratamento de câncer de intestino. A postagem surpreendeu seus seguidores, pois ela vinha utilizando próteses capilares.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: 'Deus não precisava', diz Andressa Urach ao revelar arrependimento

Simony publicou duas imagens e celebrou o crescimento de seu cabelo: “Esta semana fui fazer a manutenção do mega hair e decidi compartilhar com vocês o progresso do meu cabelo. Vejam como já cresceu! Estamos vivendo um dia de cada vez, nos adaptando e nos respeitando. Sou sempre grata.”

continua após publicidade

A cantora está gradualmente retomando sua rotina, especialmente o trabalho. No dia 2 de outubro, ela realizou seu primeiro show após passar por sessões de quimioterapia para tratar o câncer diagnosticado em agosto de 2022.

Siga o TNOnline no Google News