Da Redação

Simony é processada por não pagar a escola das filhas

A cantora Simony foi processada na Justiça de São Paulo por não pagar uma dívida de cerca de R$ 86 mil de mensalidades escolares atrasadas do escola das filhas. As informações são de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

continua após publicidade .

De acordo com a colunista , o juiz José Maria Alves de Aguiar Júnior, da 2ª Vara Judicial do Foro de Santana de Parnaíba, deu causa ganha a Sociedade Educacional Bricor e estabeleceu um prazo de 15 dias para que a cantora pague a dívida.

No processo, a instituição alega “que prestou serviços educacionais de alta qualidade”, mas não recebeu os pagamentos acordados sobre a prestação do serviço. A escola busca ainda um acordo com Simony.

continua após publicidade .

“Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constitui-se há de pleno direito o título executivo judicial”, afirma um dos trechos da ação.

Por Metrópoles