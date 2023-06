Simony chora ao falar sobre exame decisivo em luta contra o câncer

A cantora Simony teve uma crise de choro nesta segunda-feira, 19, ao receber o resultado de um exame decisivo na sua luta contra o câncer. Ela não conseguiu segurar a emoção ao receber em mãos o laudo do PET Scan — exame que verifica se ainda há células cancerígenas.

O resultado foi emocionante: no momento, não foram encontradas novos indícios de câncer. Assim, a partir de agora ela é considerada em remissão, estágio antecessor a cura. Ela surgiu muito emocionada com o resultado.

"Eu estou no quarto ciclo de tratamento, que é de imunoterapia junto com a quimioterapia. (...) Hoje eu fui fazer o PET, um exame que nos deixa muito apreensivos. (...) Ao final do exame, o médico geralmente vem conversar para dizer o que está acontecendo. (...) Ele falou: 'Eu não estou vendo nenhum linfonodo mais, não estou vendo nada mais lá'", relatou ela, com lágrimas nos olhos.

Ela ainda agradeceu o apoio dos fãs. "Eu estou em remissão e só tenho gratidão a vocês que oraram por mim. Hoje, dia 19 de junho, é dia de renascimento. Quero agradecer meus fãs, minha mãe, meus amigos de longe e de perto. Meu choro é de alegria. Só quem passa sabe o que é esse tratamento, é muito difícil", completou.

Simony anunciou o diagnóstico de câncer em agosto e enfrentou uma longa batalha. Ela chegou a ser considerada curada, mas o aparecimento de novos focos da doença a obrigou a retornar o tratamento neste primeiro semestre.

Com informações: Revista Caras





