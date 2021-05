Simone vive drama ao receber diagnóstico após gestação

Continua após publicidade

Dois meses após dar à luz Zaya, sua filha com Kaká Diniz, Simone Mendes revelou estar com um problema no útero. A cantora, que foi acometida por um sangramento intenso e ininterrupto desde o nascimento da pequena, nos Estados Unidos, afirmou que seu médico no Brasil tem buscado alternativas para o problema. As informações são do MSN.

Comecei a ficar preocupada. Chegando ao Brasil [ela deu à luz em Miami], procurei meu médico e, a princípio, foi passada uma medicação para que o sangramento parasse. Assim foi feito. E não resolveu”, relatou em seu canal no YouTube.

Após ser submetida a alguns exames, foi descoberta uma adenomiose, um transtorno que ocorre quando as células de revestimento do útero (endométrio) se incrustam nas fibras musculares da parede uterina, o que causa menstruação abundante e dolorosa, além de forte dor pélvica.

“Meu médico colocou um anticoncepcional Mirena [DIU], para que esse sangramento pare. Se não parar, aí vou ter que fazer um procedimento mais sério”, disse.