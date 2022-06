Simone se manifesta nas redes sociais após acusações de Simaria

Da Redação

Nesta quarta-feira (15/6), Simone, irmã e dupla sertaneja de Simaria, usou as redes sociais para se manifestar após uma polêmica entrevista concedida ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

No Instagram, Simone publicou para seus seguidores um trecho de um louvor da banda Deus de Promessas, grupo evangélico. Não é novidade para os fãs que a cantora é religiosa e muito apegada à sua fé, principalmente em momentos conturbados.

“E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu calor. Posso até chorar”, escreveu Simone nos stories do Instagram. Esta foi a primeira publicação da artista após a entrevista reveladora concedida por Simaria a Leo Dias, onde ela afirmou que mesmo sem nenhum problema pessoal com a irmã, ela é recriminada.

A polêmica entrevista de Simaria

“É incrível, nós somos irmãs. É eterno. Uma é empreendedora, muito empreendedora, eu vejo lá na frente. E para a outra está tudo bem”, disse. Ela ainda garantiu que o que rolou no Ratinho foi um “pedido de socorro”. “Tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone. Você tem noção do que é passar 20 anos sendo mandada calar a boca? (…) eu passei a minha vida inteira concordando que a Simone é incrível e a Simaria é uma desgraça”, afirmou a entrevistada, destacando que a relação entre as duas é ótima e eterna.

Na entrevista, Simone ainda falou que a briga que teve com Simone no Programa do Ratinho, no SBT, foi seu “grito de socorro”, falando também que ela não pode ser ela mesma ao lado da irmã.