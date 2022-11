Simone revela se voltaria a formar dupla com Simaria; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Meses após o anúncio da separação, muitos fãs ainda esperam um possível retorno das irmãs

Meses após o anúncio da separação da dupla Simone & Simaria, muitos fãs ainda se sentem órfãos e esperam um possível retorno das irmãs. Em uma entrevista ao PodCats, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, Simone revelou se voltaria ou não a subir aos palcos novamente ao lado da irmã.

continua após publicidade .

Para a tristeza de alguns esperançosos, Simone descartou a volta da dupla sertaneja e disse que as duas estão seguindo caminhos diferentes. “Veja só, eu acredito que o que tem para mim e você está escrito, tá nas mãos de Deus. A realidade minha e da minha irmã, hoje, é que o ciclo se encerrou. Agora é a minha história, Simone Mendes, e a história dela. Não tem Simone & Simaria, só vai ficar guardado no coração das pessoas o que nós vivemos. O trabalho e as músicas vão permanecer para sempre para vocês continuarem ouvindo”.

LEIA MAIS: Pelé é internado novamente; saiba sobre o estado de saúde do craque

continua após publicidade .

Apesar dessa desilusão, a cantora deu uma pontinha de esperança aos fãs, ao cogitar a possibilidade de que, daqui a 10 anos, a dupla retorne em uma turnê única, ao estilo Sandy & Júnior. “Se for da vontade de Deus um projeto, no mesmo estilo que Sandy & Júnior fez, mas, voltar a dupla não, o ciclo se encerrou”.





Fonte: Informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News