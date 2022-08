Simone revela quem decidiu finalizar a dupla com Simaria

Da Redação

Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla

Poucos dias depois do anúncio do fim da dupla Simone e Simaria, a esposa de Kaká Diniz contou em suas redes sociais de quem foi a decisão de acabar a parceria. Ela aproveitou a pergunta de um seguidor no Instagram para esclarecer um pouco a situação através de um storie.

“Partiu das duas a decisão?”, perguntou o fã. Ela respondeu que sim e usou um emoji de coração, mas também aproveitou para completar que a separação ocorreu “em paz e sem medo”.

Após a separação na última quinta-feira (18), Simone revelou também que vai seguir carreira solo no sertanejo. Na mesma sequência de respostas, ela adiantou que volta aos palcos em outubro com a mesma equipe e músicas inéditas.

