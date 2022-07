Simone muda nome nas redes sociais em meio a briga com Simaria

Da Redação

A alteração do nome na rede social acontece poucos dias após Simaria ter deixado de seguir a irmã no Instagram

A cantora Simone irmã de Simaria, mudou seu nome de usuário em seu perfil no Instagram. Agora, ela pode ser encontrada na rede social como "simonemendes" — antes, ela carregava o nome "simoneses", sendo a terminação "ses" uma sigla para a dupla com Simaria.

Ela comentou a mudança em sequência de vídeos publicados nos Stories do Instagram.

"Vou contar para vocês porque estou feliz. [...] Ele [o marido, Kaká Diniz] e todo o time da Non Stop Produções conseguiram para mim e meu nome agora é Simone Mendes no Instagram. Muito obrigada, estou muito feliz! Simone Mendes agora no Instagram, que bacana! Antes era 'simoneses', agora ficou só 'simonemendes'. Legal, né? Fica mais fácil para vocês", explicou.

A alteração do nome na rede social acontece poucos dias após Simaria ter deixado de seguir a irmã no Instagram. Os fãs repararam que a cantora, que está afastada dos palcos desde o final de junho, deixou de seguir a irmã e também o perfil oficial da dupla.

A pausa na carreira de Simaria aconteceu depois de algumas entrevistas em que ela pareceu não estar satisfeita com as condições da parceria com a irmã Simone. Além da entrevista que deu para Léo Dias, as duas mostraram um desentendimento público antes disso em um show do São João de Caruaru.

Climão e temperamento difícil

Segundo o colunista Lucas Pasin, de Splash, o temperamento difícil de Simaria é o que está causando desconforto entre as duas. Uma fonte revelou que Simaria é conhecida nos bastidores por não ser uma pessoa fácil de lidar, e que a paciência de Simone estaria chegando ao fim.

A relação, portanto, estaria se desgastando porque Simaria sempre teve um discurso mais impositivo. Simone sempre aceitou e seguiu suas ideias. Porém, as coisas foram se complicando porque nenhuma das duas estava disposta a dar o braço a torcer.

Com informações, UOL

