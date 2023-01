Simone Mendes revela que já passou por cirurgia íntima: veja qual

Da Redação

Simone Mendes revela que já passou por cirurgia íntima

A cantora Simone Mendes revelou que já passou por uma cirurgia íntima. Em conversa com os seus seguidores do Instagram, nesta sexta-feira (20), a irmã de Simaria disse que não aceita o seu corpo do jeito que é.

“Vivo nessa onda, emagreço e engordo porque eu não me aceito. Quem se aceita é maravilhoso, é a melhor coisa da vida. Mas eu vivo nessa busca, não tem jeito”, afirmou a esposa de Kaká Diniz.

Em outro momento, a cantora disse sobre a cirurgia íntima: “Na minha gravidez tive hemorroida, e inflamou tanto que quebrou um ponto do ânus. Fui ao médico, o doutor fez a cirurgia e ficou direitinho.”

“É vergonhoso a pessoa operar a roda com um desconhecido, mas está tudo bem. Já foi”, completou a cantora, contando que encontrou com o médico que a operou dois anos depois, durante um jantar.

