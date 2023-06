Simone Mendes avalia desafios da carreira solo: "Quero me testar"

Siga o TNOnline no Google News

O ano de 2023 vem cheio de significados e novos desafios para a cantora sertaneja Simone Mendes, de 38 anos. Dando os primeiros passos em sua carreira solo, após o fim da dupla com sua irmã, Simaria Mendes, a artista agora prepara o lançamento de seu primeiro DVD, intitulado Cintilante, gravado em dezembro do ano passado, e diz estar mais preparada com uma equipe que a ajuda nos novos projetos.

"Essa tem sido a experiência mais desafiadora da minha vida. Tenho feito coisas que nunca havia feito antes na minha carreira. Quero realmente me testar e entender até onde posso e consigo chegar", diz Simone em entrevista à Revista Caras Brasil.

O primeiro grande trabalho da carreira solo da artista será justamente seu primeiro DVD, que ela classifica como seu "primeiro bebê solo". Gravado em dezembro do ano passado, o projeto contará com 12 músicas inéditas, escolhidas a dedo pela artista, que já lançou Erro Gostoso como sua música de trabalho solo.

E os fãs da artista já podem ficar animados porque ela promete um lançamento para o mês de janeiro. "O repertório do DVD é todo com músicas inéditas que já estou super ansiosa para soltar a primeira faixa para meus fãs. Esse mês tem novidade", conta.

Além disso, a cantora diz que a mudança também veio na equipe que trabalha e na sua postura nos palcos, em especial nos looks. A sertaneja diz que nunca foi muito ligada à moda, mas que agora isso também está mudando. "Estou com uma equipe que está super me ajudando muito a acertar mais e errar menos", diz.

Para o ano de 2023, ela celebra a oportunidade de fazer uma parceria com o músico Luan Santana e lançar uma linha exclusiva de óculos, adereço que ela diz ser apaixonada, inspirados em grandes sucessos de sua carreira. Mendes também diz que seu foco será totalmente dedicado ao DVD e que em breve todos poderão conhecer todos os seus lançamentos. "Conto com o carinho do público", completa.

Fonte: Revista Caras.

