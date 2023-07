Simone Mendes arrasa ao usar macacão 'embalado a vácuo' em show

A cantora Simone Mendes caprichou na escolha do figurino para o seu show no último domingo (23), em Pernambuco. Ela apareceu com um modelito ousado que destacou suas curvas impecáveis no palco.

A estrela surgiu com um macacão no estilo 'a vácuo' e justíssimo ao corpo. Para completar o visual, ela colocou um cinto estiloso e chapéu de couro. No palco, ela comemorou o novo show. “Hoje eu vou cantar para os feios, as bonitas, as crianças. Vim disposta a fazer o maior e melhor show”, disse ela.

Seguindo carreira solo desde o fim de sua dupla com a irmã Simaria Mendes, a cantora contou recentemente ao Fofocalizando como está se sentindo. "Agora é tranquilo. Eu não consigo mais olhar para o lado e me sentir só. O público me abraçou, me colocou no colo. É só felicidade, todo mundo está feliz, eu estou feliz, e ela está feliz."

Foto por Da Redação

Há poucos dias, Simone chorou no palco do Domingão com Huck, da Globo. A estrela recebeu um Disco de Diamante Duplo por ter mais de 200 milhões streams da música Erro Gostoso em sua carreira solo. Emocionada com a conquista, ela chorou e agradeceu a todos os fãs e sua equipe.

“Eu creio que a graça de Deus é sobre a minha vida. Eu não seria nada senão fosse Deus e os meus fãs do país inteiro, a minha equipe toda que com muito amor e carinho estão comigo na caminhada. Eu tenho muita história para contar e para mim ver isso hoje é saber que a graça de Deus está sobre mim. E a gratidão eterna a cada um que me ajudou a construir a linda história na minha carreira solo”, disse ela.

