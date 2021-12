Da Redação

Simone, irmã de Simaria, perde 25 kg e mostra antes e depois

Simone Mendes, irmã de Simaria, falou sobre o seu processo de emagrecimento nesta quinta-feira (2). A cantora estava incomodada com o sobrepeso, então, começou uma batalha para mudar seu corpo. Desde que sua filha caçula nasceu, ela perdeu 25 kg.

A sertaneja contou sobre todo o processo em um vídeo publicado em seu canal no Youtube. “Vocês sabem da dificuldade que eu tinha para emagrecer. Na verdade eu tentei muitas coisas, eu tomei remédio, eu fiz dieta da sopa, fiz dieta saudável, fiz tudo o que estava ao meu alcance, tudo o que vocês imaginarem sobre emagrecimento, eu procurei tudo”, começa.

Ainda conforme Simone, houve um momento em que ela pensou em desistir de seu objetivo, pois não teve o apoio da família e de seus fãs.

“Eu Simone, particularmente, sempre amei comer. Mas eu, estou falando de mim, não conseguia me ver da forma que eu me via no espelho. Eu acheguei a pesar 87 kg, é muito quilo. Eu falo isso para vocês porque eu tenho apenas 1,52 m”, disse.



Embora resistente e com dúvidas, a irmã de Simaria Mendes começou um novo tratamento após reencontrar uma conhecida, que é atualmente é nutróloga. Ela se deu uma nova chance.



“Gente, dos 87 kg que eu estava desde o dia em que a Zaya nasceu, hoje eu estou com 62 kg. Então galera eu estou com 25 kg a menos do dia em que a Zaya nasceu até o dia de hoje”, disse Simone Mendes. Vale lembrar que a bebê, fruto de seu relacionamento com Kaká Diniz, nasceu em fevereiro e está prestes a completar 10 meses.

Depois de perder tantos quilos, a sertaneja então decidiu se submeter a uma cirurgia já que estava desconfortável com o excesso de pele que sobrou após o seu emagrecimento. Ela fez a abdominoplastia e aproveitou o momento para colocar 400 ml de silicone nos seios.

fonte: Reprodução/Youtube

Na quarta-feira (01), a cantora atualizou os fãs sobre seu estado de saúde após a cirurgia. Em vídeo para os Stories de seu Instagram, ela vibrou pela evolução de sua recuperação no pós-operatório.

“Passando para dizer que eu estou maravilhosa”, disse ela, que completou. “Cada dia melhor, graças a Deus. Peitinho no lugar... barriguinha”, celebrou a artista.

Com informações; Contigo!