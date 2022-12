Simone ganha relógio com diamantes do marido; saiba qual o valor

Da Redação

O presente, nada básico, gerou surpresa nos fãs pelo valor extremamente alto

Simone Mendes teve um Natal repleto de presentes e mostrou os recebidos natalinos para os seguidores. Em seu canal do YouTube, a cantora exibiu as novidades que recebeu do marido, o empresário Kaká Diniz.

Entre as peças, está um relógio de luxo com diamantes. O acessório é avaliado em mais de R$ 112 mil. “Diga aí galera. Que cintilantes aqui, galera, coisa linda! Nossa, que lindo, hein! Obrigado, Jesus, por esse marido abençoado. Que Deus abençoe vocês que estão aí do outro lado, também”, diz Simone.

Na transmissão, Kaká também comentou o presente escolhido para a amada. “E aprendam: deem um presente antecipado que é para não ter erro”, ainda sugeriu o empresário.

No entanto, o presente, nada básico, gerou surpresa nos fãs pelo valor extremamente alto. “Gente, imagina quanto custa um relógio desses?”, questionou uma seguidora. “Quem pode, pode”, disse outra.





Fonte: Informações Metrópoles.

