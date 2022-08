Simone diz que continua no sertanejo e se emociona ao falar da irmã

Da Redação

A cantora Simone, que recentemente anunciou o fim da dupla com Simaria, afirmou neste domingo (21) que vai continuar a cantar sertanejo e se emocionou ao falar da irmã: "Tô com vontade muito grande de viver esse processo novo na minha vida, mas também estou feliz pela minha irmã porque ela está feliz. Ela quer esse tempo para cuidar dos filhos, da família, que é a coisa mais importante". A reportagem é do R7.

Em um desabafo nas redes sociais durante as férias com a família em São Paulo, ela fez elogios a Simaria. "Ela é meu sol, minha luz, minha anja. Eu amo ela mais que qualquer coisa desse mundo. Muito tempo, são 30 anos de história", enfatizou.

Animada com o que está por vir na carreira solo, ela disse que a banda e os músicos serão os mesmos, mas prometeu uma nova roupagem. "Irei cantar sertanejo. A sofrência aqui é garantida. Esse som me move. Amo ver todo mundo cantar, se divertir. Vou dar uma roupagem nova sim, quero mudar um pouco o 'visu'. Tô pensando no que a gente vai fazer", disse.

As mudanças incluem também um novo visual. Simone pensa em mudar o cabelo e disse que vai iniciar uma nova dieta para "ficar com energia e saúde lá em cima".

Ela aproveitou o bate-papo para desmentir boatos de que iria para o gospel. "Todo mundo sabe que sou cristã, minha família, há 20 anos, mas eu ainda não vou seguir o gospel, ainda não é tempo. Sou apaixonada, amo louvar, é o que me traz paz, alegria, mas preciso obedecer o tempo de Deus. Permaneço cantando o estilo que amo, cresci ouvindo, me deu tudo na vida, que é o sertanejo", concluiu.

A cantora voltou a agradecer os contratantes de shows de todo o país, o empresário e os fãs pelo carinho: "Me sinto muito amada".

Separação da dupla

Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja na quinta-feira (18). As cantoras estavam afastadas desde que Simaria deu uma entrevista em que criticou o comportamento da irmã.

Segundo o comunicado divulgado nas redes sociais das artistas, elas seguirão carreira solo. Entretanto, todos os contratos para shows da dupla que estão fechados serão mantidos de pé. Simone se apresentará sozinha.

"Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante", escreveu Simaria.

"A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória", comentou Simone sobre a separação.

Joyce Ribeiro, do R7

