Simone diz que confia em pastor após polêmica com criança

A cantora Simone, da dupla com Simaria, saiu em defesa do pastor André Vitor, que se envolveu em uma polêmica no final de semana após aparecer em um vídeo, postado por Wesley Safadão, em que aparece tentando abraçar uma criança por trás durante uma festa.

Em seus Stories do Instagram, a sertaneja deixou claro que confia no pastor, e garantiu que conhece André há mais de 15 anos.

“Eu não poderia deixar de vir aqui mostrar a minha cara para deixar bem claro o amor que tenho por essa vida, que é a vida do André. Ele é um menino que me ajudou inúmeras vezes em minha vida. Conheço o André há mais de quinze anos. Foi um cara que me ajudou muito em muitos momentos”, iniciou.

“Ele esteve comigo em minha primeira separação. Para quem não sabe, tive um relacionamento antigo antes do meu marido Kaká. Ele me ajudou muito, esteve presente no parto do meu filho, do Henry. Esteve presente em momentos de dor, de alegria. É um cara que eu conheço a índole, que eu amo muito”, completou Simone.