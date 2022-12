Simone compara fim da dupla com a morte do pai: 'Dor terrível'

Da Redação

Simone Mendes abriu o coração sobre o fim da dupla com a irmã

A cantora sertaneja Simone Mendes abriu o coração sobre o fim da dupla com a irmã, Simaria, a gravação do DVD solo e os acontecimentos do ano de 2022.

A cantora desabafou sobre a nova fase ao definir a separação das duas como a "fase mais dura da vida", chegando a comparar com a morte do pai há mais de 20 anos.

"Vou falar para você que foi a fase mais dura da minha vida, a dor mais terrível que vivi, comparada a perda do meu pai. Fiquei muitos dias sem dormir... crises de ansiedade. Foi muito difícil. Nossa, muito difícil", disse ela em entrevista ao Fantástico, que vai ao ar no domingo (18).

A sertaneja precisou se acalmar para compreender o significado da situação. "Mas eu tive que entender que a vida tem um ciclo, que tem começo, meio e fim, que no final das contas eu acredito que sempre tem uma resposta do porquê que as coisas acontecem na vida da gente, sabe?".

"Então, eu acredito que eu precisei viver isso para que a vida me mostre do porquê eu tenho que estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo hoje, vivendo o que eu tenho que viver hoje. Há algo, há uma promessa sobre a minha vida para viver o que estou vivendo hoje", completou ela no bate-papo com a repórter Ana Carolina Raimundi.

O fim de Simone e Simaria como dupla aconteceu em agosto após uma sequência de desavenças entre elas. Através de um comunicado, as irmãs selaram o rompimento com Simone seguindo a carreira na música e Simaria se afastando para cuidar dos filhos e da saúde vocal.

