Simone afirma que pretende lançar novo DVD em dezembro: “Vamos correr”

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A cantora também adiantou que irá lançar músicas “demos”, para mostrar aos fãs o trabalho

Simone Mendes já iniciou a carreira solo a todo vapor e revelou planos para o lançamento de seu primeiro DVD. Em entrevista com o enviado especial da coluna LeoDias no Caldas Country Festival, Bruno Tálamo, no último domingo (13), a cantora revelou que ela e sua equipe estão trabalhando para que o primeiro DVD da carreira solo já seja lançado em dezembro em gravação que está prevista para São Paulo. As informações são do site Metrópoles.

continua após publicidade .

- RELEMBRE: Simone pede ajuda aos fãs para montar show após fim da dupla

“Vou gravar em São Paulo o meu DVD, já estou preparando todo o repertório, já está tudo selecionado. Essa semana a gente faz uma dinâmica com o Eduardo Pepato, que é o meu produtor musical, maravilhoso, e aí a gente vai selecionar as músicas que irão entrar dentro desse novo trabalho (…) Esse DVD, eu gostaria muito, do fundo do meu coração, que ele saísse agora em dezembro, vamos trabalhar bastante”, disse Simone durante a entrevista.

continua após publicidade .

A cantora também adiantou que irá lançar músicas “demos”, para mostrar aos fãs o trabalho que já está sendo feito em estúdio e esquentar o repertório para aqueles que estiverem presentes no dia da gravação: “Já vou adiantar que vou soltar demo para a galera. O que é demo? É mostrar para a galera que eu já estou em estúdio, que já tem músicas separadas, que eles já vão poder ouvir e aprender as minhas músicas do meu novo trabalho”.

Veja a entrevista completa:

Siga o TNOnline no Google News