Simon Cowell sofre acidente e fratura a coluna - TNOnline

Produtor e jurado do The X Factor, Simon Cowell, de 60 anos, passou por uma longa cirurgia para reparar uma fratura na coluna, ocorrida após sofrer uma queda de uma bicicleta elétrica, em sua casa em Malibu. Ele está em um hospital, se recuperando bem, de acordo com um porta-voz.

A cirurgia foi realizada no sábado, 8, durou seis horas e incluiu a colocação de uma haste de metal.

O produtor usou as redes sociais para falar sobre o incidente e agradecer a equipe médica e as mensagens de carinho dos fãs.