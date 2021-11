Da Redação

Simaria surge de maiô sensual e agita redes sociais

No último domingo (28), a cantora Simaria agitou as redes sociais ao surgir com um maiô ousado.

"Aquela selfie para começar a semana com tudo em riba", escreveu ela.

Os fãs, claro, foram só elogios. "Fiquei sem ar", disse um seguidor. "Deusa", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Parece uma Kardashian".

Vale lembrar que a irmã de Simone está solteira desde agosto, quando anunciou o fim de seu casamento com Vicente Escrig.