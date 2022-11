Simaria se pronuncia sobre boato de traição com marido de Simone

Da Redação

Alguns veículos de notícias afirmaram que a relação entre os dois teria sido o real motivo da crise na dupla sertaneja

Simaria, de 40 anos, se pronunciou sobre o boato de ter se apaixonado e ter mantido um caso com o marido da irmã Simone, Kaká Diniz. Nesta terça-feira (08), a cantora falou sobre o assunto que movimentou a internet.

Alguns veículos de notícias afirmaram que a relação entre os dois teria sido o real motivo da crise na dupla sertaneja, pouco antes das irmãs anunciarem carreira solo. "Teve um, que não soube nem mentir, que foi dizer que eu estava apaixonada pelo marido de irmã. Vão tomar no tabaco de vocês", rebateu ela.

A artista negou, ainda, um outro boato envolvendo sua vida amorosa. As conversas diziam que ela teria vivido um affair com DJ Ivis, depois da separação do espanhol Vicente Escrig, com quem ficou por 14 anos. Na época, Ivis estava fora da cadeia há pouco tempo, após ter agredido Pamella Holanda.

"Achei meu 'priquito' no lixo para dar a DJ Ivis? Uma mulher que nem eu, maravilhosa, inteligente, sensual, gata, que tem dinheiro e dois filhos lindos...?", declarou ela, que é mãe de Giovanna, de 10 anos, e Pawel, de 7.





Fonte: Informações da Revista Quem.

