Simaria revela planos para a carreira solo: "Cantar em espanhol"

Desde que a dupla sertaneja Simone & Simaria se separou, a cantora Simaria nunca mais retornou aos palcos. Com 40 anos, ela decidiu tirar um tempo para cuidar de si mesma. No entanto, a artista já está preparada para continuar sua carreira.

Durante uma entrevista com o colunista do Metrópoles, Leo Dias, Simaria revelou que irá deixar o gênero musical forró e o sertanejo para trás. A artista afirmou que nessa nova fase, ela vai focar em um outro repertório musical.

Por ter vivido na Espanha durante alguns anos, a cantora é fluente em espanhol e está investindo na música latina. De acordo com o colunista, as novas canções já estão até mesmo em produção. Ou seja, em breve teremos músicas de Simaria tocando nas rádios e plataformas de streaming do Brasil.

A aproximação com o ritmo latino já começou no ano passado, quando a artista se ofereceu para participar e se apresentar no prêmio La Musa Awards, que aconteceu em Miami, nos Estado Unidos. Essa foi uma das formas que a cantora encontrou para começar a criar essa relação com o gênero musical que pretende seguir.

Focada nessa nova fase de sua carreira, ela contratou um novo assessor de imprensa, que inclusive trabalha com o cantor Roberto Carlos, de 81 anos.

