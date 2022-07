Simaria manda indireta após ser criticada por postura controversa

Da Redação

Simaria reaparece e manda indireta após críticas à sua personalidade: "Essa sou eu"

Após tomar uma decisão drástica nas redes sociais, a cantora Simaria voltou a causar neste sábado (16) ao compartilhar uma indireta bem forte em seu perfil oficial.

Ela exibiu um post antigo de seu perfil, realizado em 2014, e mandou uma mensagem corajosa.

"Se for difícil, eu faço agora, se for impossível, me dê cinco minutos", dizia a frase empoderada. Na legenda, ainda rolou mais um aviso. "Essa sou eu", declarou a sertaneja.

A declaração acontece após a cantora deixar de seguir a irmã Simone e mais uma dezena de famosos em seu perfil oficial. Ontem, inclusive, Carlinhos Maia, uma das vítimas, comentou a decisão da amiga famosa.

"Torço muito para que elas parem com essas coisas. Simaria volte, porque muita gente a ama. Não vamos deixar de te seguir, você vai ter que nos engolir. Adoro as suas músicas e sou seu fã pra caramba. Te acho doida de vez em quando…”, disse.

Com informações, Contigo!

