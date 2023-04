Simaria escolhe vestido muito justo e passa perrengue; veja

Da Redação

Simaria, 40 anos

A cantora Simaria Mendes, de 40 anos, deu um show de beleza com muita elegância ao compartilhar um vídeo em sua rede social nesta terça-feira (25), para exibir seu look do dia. Em sua mansão, ela se gravou em frente a um dos espelhos e impressionou ao exibir seu corpaço escultural com estilo.

No registro, a artista apareceu deslumbrante, usando um vestido bem colado ao corpo. Marcando bem suas curvas torneadas, Simaria chamou a atenção ao deixar tudo bem evidenciado na peça indiscreta e, logo no final do vídeo, surpreendeu com um perrengue.

Tentando entrar no carro, ela não conseguiu subir normalmente por conta da roupa muito justa. "Quem vê close, não vê corre... (assista até o fim)", brincou ela sobre o momento difícil.

Nos comentários, os fãs se divertiram e ainda acharam a bolsa dourada da famosa um pouco diferente, confundindo com outro objetos. "Perrengue chique", falaram. "Bolsa de saco de presente", disseram outros sobre o acessório.

Acostumada a postar cliques ousados, vestindo looks bem decotados, a famosa garantiu não se importar com as críticas. Em entrevista à CARAS Brasil, a sertaneja refletiu sobre sua sensualidade e apontou machismo em alguns comentários que acaba recebendo. "Eu vou deixar para mostrar esse corpo maravilhoso quando eu ficar velha? Vou mostrar agora, enquanto sou jovem, gata, bonita", afirmou.

Confira o post:





Fonte: Revista Caras.

