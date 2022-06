Simaria anuncia pausa na carreira: 'Preciso me afastar dos palcos'

Da Redação

A cantora Simaria, da dupla com Simone, anunciou nesta quinta-feira (16) que fará uma pausa na carreira para cuidar da saúde. A informação foi confirmada em comunicado oficial da assessoria de imprensa das artistas.

O anúncio explica que Simaria, que completa 40 anos nesta quinta-feira (16), está seguindo uma determinação médica. A equipe da dupla também reforça que os compromissos marcados serão assumidos por Simone.

A confirmação ocorre após os desentendimentos públicos entre as irmãs se tornarem assunto nos últimos dias. As especulações começaram após as cantoras trocarem farpas durante uma apresentação em Caruaru (PE).

A dupla ignorou o ocorrido nas redes sociais e não comentou sobre o tema durante a festa de aniversário de Simaria. A comemoração aconteceu na noite da última segunda-feira (13) em São Paulo.

Sobre o show da dupla no São João de Caruaru (PE), marcado pelo atraso de 1h20 de Simaria e pela recusa da cantora em encerrar o show, apesar dos pedidos da irmã, ela afirmou que não conseguiu pegar o mesmo voo que Simone por motivos de saúde

"Eu não tinha condição de voar, por saúde, por muito stress. Cansada de muito trabalho e responsabilidade nas minhas costas", explicou. "Se eu e Simone tivermos que trocar a carreira por tudo isso, para ter a irmandade e a paz, a gente troca. No dia que Simone e Simaria quiserem encerrar a carreira, vai terminar lindo", concluiu Simaria na entrevista.

