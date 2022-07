Simaria aluga jato, mas não dá carona para Simone; Entenda

Da Redação

Simaria alugou um jatinho para se locomover até a cidade, mas Simone não pegou carona com a irmã

A coluna LeoDias descobriu uma história curiosa envolvendo Simone e Simaria e que aconteceu em maio deste ano. O trâmite de ida e volta para um show em Campos Novos (SC), é o assunto em questão.

Simaria alugou um jatinho para se locomover até a cidade, mas Simone não pegou carona com a irmã, e enfrentou longas horas de viagem de carro, por opção própria.

Conforme a assessoria das irmãs, ambas foram e voltaram separadas somente por uma questão de logística, e não um desentendimento, como a coluna havia sido informada. Apesar do voo ser mais rápido para chegar ao destino das sertanejas, Simone teria optado por pegar a estrada, pois a logística já estaria pronta.

As fontes que contaram o caso à coluna, tendo conhecimento do que a assessoria justificou, se questionaram sobre por quê a tão mencionada logística não poderia ser alterada. Se ambos os meios de transporte já estavam pagos, bastava ir em um só e não utilizar o outro.

À época dos acontecimentos, Simone teria, inclusive, feito uma brincadeira em seus stories sobre não conseguir pegar uma carona com a irmã.

Atualização: após a veiculação da matéria na coluna LeoDias, a assessoria da dupla entrou em contato com nossa equipe e acrescentou mais um detalhe a esta história. De acordo com eles, Simaria teria alugado o jato em cima da hora, para chegar mais rápido ao local do show, pois antes teve que resolver uma questão de saúde com o filho.

