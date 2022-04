Silvio Santos volta a apresentar programa neste domingo

Da Redação

Aos 91 anos, Silvio Santos continua surpreendendo o público e fãs. Considerado um dos maiores comunicadores do país e uma das celebridades mais queridas e consagradas da televisão brasileira, ele volta a apresentar nas noites de domingo, a partir das 20h, o seu programa no SBT/Alterosa. Para celebrar a volta do dono do Baú aos estúdios, o “Programa Silvio Santos” traz novidades.

Neste domingo (1º de maio), Silvio participa de uma prova e coloca a filha Patricia Abravanel para comandar a disputa com Ratinho no “Jogo das 3 pistas”. Juntos, eles batem um papo para lá de irreverente e respondem às perguntas com até três dicas, dadas uma de cada vez, acumulando pontos que se converterão em dinheiro. Com sua irreverência e criatividade, Silvio Santos também volta a distribuir os famosos aviõezinhos para a plateia.

Um dos quadros mais queridos de Silvio Santos, o “Não erre a letra” recebe Otaviano Costa, Benjamin Back, Dudu Camargo, Márcia Dantas, Nadja Haddad e Gaby Cabrini. O programa deste domingo terá também um episódio inédito do quadro “Patricia tá na rua”. Desta vez, a apresentadora vai ao Ceagesp atrás de alguém que sabe tanto quanto ela.Para finalizar, o famoso riso de Senor Abravanel está garantido no “Câmeras escondidas”, incluindo a pegadinha inédita “Detector de incêndio no elevador”.