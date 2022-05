Silvio Santos se afasta novamente do SBT nesta terça (17)

Da Redação

Nesta terça-feira (17), o apresentador Silvio Santos cancelou os seus compromissos nos estúdios do SBT, devido a uma suposta gripe. Conforme o site TV Pop, o proprietário da emissora decidiu ficar afastado por mais alguns dias e teria barrado as gravações do Programa Silvio Santos.

continua após publicidade .

Ainda conforme a reportagem, Silvio informou aos executivos que não compareceria às gravações na noite desta segunda-feira (16). Foi sugerido, pela diretoria da emissora, que Patrícia Abravanel assumisse o programa na ausência do pai, mas ele teria vetado a ideia.

A TV Pop informa que o SBT não deve exibir os programas que já foram gravados por Patrícia, enquanto Silvio estava afastado, devido à pandemia da Covid-19. O suposto motivo seria o ciúmes do desempenho da filha.

continua após publicidade .

Diante disso, em nota, o SBT confirmou que o comunicador decidiu se afastar, mas negou a gripe de Silvio Santos. “Silvio Santos está bem e avisou por volta das 19h de segunda-feira que não iria trabalhar nesta terça por conta do frio em São Paulo. Ele não está resfriado. Até o momento, as gravações agendadas para quinta estão mantidas e estamos apenas aguardando a confirmação de que ele virá aos estúdios”, diz a nota.





Fonte: Informações do Metrópoles.