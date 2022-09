Silvio Santos nega foto com fã e momento viraliza na web; vídeo

Da Redação

Um homem, que estava perto do carro de Silvio, pediu um registro com ele

Silvio Santos compareceu ao Jassa, seu cabeleireiro, e posou com diversos apresentadores. Entretanto, o momento de sua saída do estabelecimento foi o que mais chamou a atenção das redes sociais. Isso porque o dono do SBT foi abordado por alguns fãs no caminho para o seu carro, mas recusou posar para foto com eles.

Um homem, que estava perto do carro de Silvio, pediu um registro com ele, o que foi prontamente negado. O apresentador ainda acenou como dá adeus e foi em direção a porta do veículo. “Eu vim do Rio, Silvio”, apelou o fã, mas sem sucesso.

Na última quinta-feira (8), Silvio Santos retocou o visual no Jassa e aproveitou o momento para descontrair com outros apresentadores. Em um raro clique, o apresentador posou de pijama e ao lado de Ratinho. “Saudade do meu chefe, encontrei hoje no Jassa”, postou o comunicador de 66 anos..



“Uma foto de respeito máximo!!!! Gratidão e orgulho definem. Deus os abençoe grandemente”, celebrou Silvia Abravanel, filha do Dono do Baú.

As informações são do Metrópoles.

