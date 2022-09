Silvio Santos manda SBT trocar Carrossel por reality sobre anões

Da Redação

Silvio Santos ordenou algumas mudanças na grade de programação do SBT

Silvio Santos ordenou algumas mudanças na grade de programação do SBT. De acordo com o Notícias da TV, a emissora vai retirar a novela Carrossel do ar e colocar no lugar o reality show Os Pequenos Johnstons, que acompanha uma família quase toda composta por anões. As mudanças começam a partir de segunda-feira (5).

O reality adquirido pela emissora será exibido às 12h, logo após o fim do jornalístico Primeiro Impacto. A novidade ficará no ar por uma hora, até o começo do horário eleitoral.

A sequência segue com a reprise de Esmeralda, que começa às 13h25 e não divide mais o horário com Carrossel. O horário da reprise de novelas contará também com Maria Esperança a partir de 13 de setembro.

Com informações do Metrópoles.

