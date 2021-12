Da Redação

Silvio Santos autoriza busca por novo dono para o SBT

Após especulações de sua possível aposentadoria, Silvio Santos, de 91 anos, deu o aval aos seus representantes para que busquem um novo dono para o SBT. Conforme informações do site Notícias da TV, os funcionários do comunicador estiveram com executivos de um conglomerado de mídia do país, mas o grupo não demonstrou interesse.

Segundo o veículo, a empresa viu que teria mais dor de cabeça do que oportunidade comprando a rede de TV. Para o Notícias da TV, uma pessoa que ouviu a proposta disse que “o SBT é Silvio Santos”, e completou com o valor exigido pelo dono do baú: “O Silvio quer R$ 1 bilhão para vender a TV. Mas quanto vale o SBT sem o Silvio e sem as empresas do grupo que anunciam no canal? O modelo de negócios foi montado para vender os produtos de Silvio”.

“O Problema não é o preço. A dificuldade é mostrar que R$ 1 bilhão vai ser recuperado e vai virar ainda mais dinheiro no futuro”, revelou um ex-presidente de uma emissora.

