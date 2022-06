Silvio Santos assiste formatura de Renata Abravanel em Harvard

Da Redação

Cinco anos após ingressar na Universidade de Harvard, Renata Abravanel acaba de se formar no curso de Owner/President Management Program, um dos mais conceituados do mundo e responsável pela formação de grandes empreendedores e líderes globais. A cerimônia aconteceu em Boston, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e foi acompanhada ao longo de 3 horas pelo pai, Silvio Santos, via transmissão on-line, aqui do Brasil.

A mãe, Íris Abravanel, junto de Daniela Beyruti e Rebeca Abravanel, compareceram presencialmente para prestigiar e acompanhar Renata no importante dia. O maior comunicador do país, segundo apurado pela coluna LeoDias, foi o mentor e maior incentivador de sua filha de número seis para essa realização e está radiante com o momento especial. O dia é de festa para a família Abravanel!

Renata, hoje com 37 anos, é fruto do casamento de Silvio com Íris Abravanel. Atualmente no cargo de presidente do Conselho de Administração do Grupo Silvio Santos, ela também é uma das mais queridas filhas do comunicador, além de ser o nome que vem sendo preparado para no futuro assumir a presidência do Grupo, hoje presidido por José Maciel.

A evolução profissional de Renata Abravanel

No ano de 2007, Renata Abravanel estudou administração de empresas na Liberty University, em Virgínia, Estados Unidos. Ainda no período de estudos, a caçula de Silvio Santos teve dois trabalhos: caixa da livraria Barnes & Noble e resident assistant — uma espécie de assistente dos colegas de classe.

No ano seguinte, foi trainee em algumas áreas do SBT, antes de assumir a gestão e transformar o setor de novas mídias em uma fonte de receitas. Renata chegou ao cargo de vice-presidente tempos depois, com apoio, principalmente, de Silvio Santos.

