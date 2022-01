Da Redação

Silvio Santos aparece no BBB22 após Abravanel ser líder

Após vencer a Prova do Líder desta semana, nesta quinta-feira (27), o ator e cantor Tiago Abravanel recebeu fotos de sua família no quarto e mostrou na câmera um registro ao lado de seu avô Silvio Santos. Considerado um dos maiores comunicadores do país, Silvio é dono do SBT, empresa que há anos disputa audiência com a Globo.

O ator estava no quarto e a produção liberou as imagens para serem transmitidas para a casa, para que os integrantes da Xepa, que não podem entrar no quarto, pudessem acompanhar o momento.

Tiago então mostrou algumas fotos com suas famílias paterna e materna e deu destaque para o registro ao lado do avô famoso. Os brothers ainda imitaram o ícone: “Quem quer dinheiro?”.

