Da Redação

Silvia Pfeifer termina casamento de 38 anos com empresário

Nesta quinta-feira (2) a atriz Silvia Pfeifer anunciou o fim do casamento de 38 anos com o empresário Nélson Chamma Júnior. A informação foi divulgada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal o Globo.

Conforme Silvia, ela está bem e agora está na casa da família, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, com os filhos Nicholas, de 28 anos, e Emanuella, de 36 anos.

"Foi um casamento maravilhoso, construí minha vida inteira com ele e ficamos grandes amigos", disse Silvia para Kogut.

A atriz, de 63 anos, se prepara para gravar mais uma novela da Record, a "Reis".