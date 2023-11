Silvia Abravanel revela mágoa da irmã, Patrícia: "Foi muito pesado"

A apresentadora Silvia Abravanel revelou que ficou magoada com a irmã, Patrícia Abravanel. Ela relembrou um episódio que aconteceu no passado, quando foi boicotada no palco do Teleton. Na época, ela deixou o palco aos prantos.

"Ela é muito ciumenta, sempre foi. Ela queria só ela aparecer, sobressair. Ela entrava na minha frente na câmera", declarou. "Aquilo começou a me magoar, eu estava no ar e dei um jeitinho de sair do palco. Saí chorando, foi uma coisa muito pesada no ar. Eu não canto, não sapateio, não danço, como ela. Fiquei magoada", declarou.

A apresentadora acabou indo para o segmento infantil e disse que a confusão nunca foi resolvida. Ela contou que as duas nunca sentaram e conversaram sobre o episódio. As revelações foram ao ar no Bagaceira Chique, podcast apresentado por Luciana Gimenez.

"Passou batido. Ela ficou com ciúme quando eu entrei no SBT (…) coisa de ciumenta. Eu sempre quis que minhas irmãs crescessem. Tanto que hoje cada uma tem o seu espaço, eu me encontrei no infantil, a Rebeca na Jequiti e a Patrícia está arrasando [no programa Silvio Santos]. Eu passo por cima e amo minha irmã", escreveu.



Fonte: Revista Caras

