Silvia Abravanel revela bronca que levou de Maisa: "Escuta aqui"

A apresentadora Silvia Abravanel fez um revelação inesperada sobre a época em que trabalhava com a então criança Maisa, no Bom Dia & Cia, programa que ela apresentou no SBT. Na conversa, ela contou que o primeiro contato entre as duas foi bombástico.

A filha de Silvio Santos chegou para dirigir a atração, mas foi surpreendida por uma bronca da menina. A revelação foi feita pela própria Silvia em uma entrevista ao podcast Flow.

"Recebi a maior bronca da vida no primeiro dia de gravação. Ela falou: 'Escuta aqui: eu sou a apresentadora e você é a diretora. Você tinha que chegar primeiro que eu'", recorda.

Silvia Abravanel conta que ficou em choque. "Fiquei sem reação. Falei: 'desculpa, Maisa'. Na verdade, eu já estava na emissora. Tinha chegado bem antes e estava na sala [de produção], mas ainda não tinha descido para o estúdio. Naquele dia, todo mundo ficou me olhando. 'Levando bronca de uma criaturinha'", disse ela se divertindo com a história.

Maisa ficou no SBT por 13 anos e deixou a emissora em maio do ano passado após comandar o talk show Programa da Maisa, sua primeira atração voltada para adolescentes. Hoje, ela faz trabalhos para plataformas de streaming.



