Sikêra Jr. perde processo contra Neto

Sikêra Jr., apresentador do programa 'Alerta Nacional', perdeu processo que abriu na Justiça contra o ex-jogador Neto, e atual comandante do programa esportivo 'Os Donos da Bola'. A ação foi movida após Neto chamar Sikêra para a ‘porrada’ e chamá-lo de homofóbico por ter feito um comentário preconceituoso contra a comunidade LGBTQIA+ após o Dia Mundial do Orgulho.

Sikêra pedia uma indenização de R$ 44 mil por ter sido chamado de homofóbico e que o vídeo em que Neto aparece o chamando para a ‘porrada’ seja apagado de suas mídias sociais.

“Indefiro o pedido de tutela de urgência, para pedido de retirada de conteúdo da internet, nos termos do decidido na ADPF [Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental] 130, do STF, que declarou a não-recepção da Lei de Imprensa”, disse o juiz Celso Antunes da Silveira, que negou a solicitação que o apresentador do Alerta Nacional fez em caráter imediato.

O juiz observou ainda na decisão que Neto deve apresentar eventuais respostas ao caso em um período de 15 dias. Em julho, após saber que sofria um processo, Neto reagiu e disse não temer a ação por não ser homofóbico.

As declarações de Sikêra começaram após a rede Burguer King lançar uma campanha pelo respeito à diversidade, e usar crianças no comercial para repassar uma mensagem contra a homofobia. O apresentador chamou os homossexuais de ‘raça desgraçada’, disse que o comercial era ‘nojento e podre’.

Em resposta Neto disse que Sikêra só pediu desculpa após começar a perder patrocinadores em seu programa ‘Alerta Nacional’, na RedeTV.

“A gente não pode, por exemplo, ter esse jornalista, que é o Sikêra Jr. Falar o que ele falou sobre os homossexuais, sobre aquilo que a Burger King… Parabéns, Burger King. Por sinal, vocês arrebentaram. Parabéns pra vocês. Aí depois, no outro dia, o cara pede desculpas. Sabe por que ele pediu desculpa? Porque os patrocinadores saíram fora de lá. Ou você pensa assim ou você não pensa, irmão! Ou você é homem ou não é homem. Que não adianta você falar pra ganhar dinheiro do governo. É seu pensamento esse? Se for seu pensamento, espero que você não me encontre. O dia que você me encontrar, em qualquer lugar, você vai ver só”, disse Neto, completando com uma ameaça.

