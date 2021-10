Da Redação

Sikêra Jr perde processo contra grupo Sleeping Giants Brasil

A 1ª Vara Cível do Amazonas negou, em primeira instância, o pedido de punição e pagamento de indenização por danos morais e materiais feito pelo apresentador Sikêra Jr., da RedeTV! contra o grupo Sleeping Giants Brasil. A informação é do portal “Notícias da TV”.

continua após publicidade .

O grupo, formado por ativistas, realizou uma campanha nas redes sociais para desmonetizar o programa "Alerta Nacional", comandado por Sikêra. Desde o início da mobilização, Sikêra perdeu dezenas de patrocinadores e anunciantes, após o apresentador atacar a comunidade LGBTQI+.

A juíza Sheilla Jordana de Sales argumentou que existe legalidade na ação do Sleeping Giants de questionar as marcas parceiras do programa após a conduta preconceituosa e homofóbica de Sikêra. Além disso, a juíza deu uma “lição” no apresentador e o acusou de não defender plenamente a liberdade de expressão.

continua após publicidade .

Luísa Mell

E as polêmicas envolvendo o apresentador não dão trégua. Dessa vez, a ativista Luisa Mell abriu um processo contra o apresentador Sikêra Jr. na Justiça por danos morais. Ela está pedindo uma indenização de R$ 1 milhão após Sikêra chamá-la de interesseira durante sua participação, no dia 14 de agosto, no programa comandado por Raul Gil.

Além de pedir R$ 1 milhão, a ativista também pede que Sikêra seja proibido de citar seu nome, sob pena de multa de R$ 20 mil. No documento, consta também pedido de resposta nos programas “Alerta Nacional” (RedeTV!) e “Raul Gil” (SBT), onde foi citada.

Com informações: Istoé