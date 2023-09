Signos: confira seu horóscopo deste sábado (9)

Os cancerianos passam o sábado no alerta

Quem nasceu hoje

O bom humor é uma de suas maiores qualidades. Tem facilidade para captar os desejos das pessoas à sua volta. O sucesso profissional e pessoal acontecerá devido a sua grande energia. É alegre, nobre e compreensivo.

Alerta

Os cancerianos passam o sábado no alerta e o mais indicado será manter a rotina. A insegurança poderá abalar suas amizades. Gastos somente de primeira necessidade. Não de ouvidos a fofocas, principalmente em relação a sua vida afetiva.

Áries – Não meça esforços para garantir melhores resultados. Sinal verde para lidar com venda e compra de imóveis. Fase de sintonia com a pessoa amada. Procure a companhia da família no final de semana.

Touro – Com sua determinação alcançará os objetivos. Sucesso em atividades que envolvam viagens. Favorável para sair e se divertir com seu par afetivo. Não descuide da alimentação.

Gêmeos – Vá atrás dos objetivos. Este é o momento certo para viagens. Os amigos estarão dando todo apoio que precisa. Aproveite o final de semana para descansar ao lado da pessoa amada.

Câncer – Você passa o dia no alerta e deve ter cuidados redobrados durante este período negativo. Adie por enquanto novas investidas no trabalho. Procure ter mais paciência com seu par afetivo. Evite ambientes agitados.

Leão – O período é ideal para resolver problemas domésticos. Clima de cooperação com os colegas. Favorável para compras. Amor com carinhos. Pode aceitar convites para reunião de amigos.

Virgem – A fase em que o Sol transita no seu signo não poderia ser melhor. Positivo para trabalhos em grupo. Organismo em ordem. Saia para se divertir com a pessoa amada. Viagens e passeios favorecidos.

Libra – O período pede calma no trabalho e vida pessoal. Cuidado para não trocar o certo pelo duvidoso. Não gaste fora do orçamento. Tente não confundir o que sente no amor. Saúde em baixa. Viagens neutras.

Escorpião – Aproveite melhor sua energia e não deixe nada pendente. Estruture as finanças. Expresse de maneira sutil o que sente na vida a dois. Procure se divertir no final de semana com as pessoas que gosta.

Sagitário – Com mais liberdade de ação nada será capaz de deter seu avanço. Positivo para resolver assunto financeiro. Muito companheirismo com seu par afetivo e família.

Capricórnio – Os astros indicam bons resultados das investidas. Destaque para associações. O clima promete ser de harmonia com a pessoa amada e família. Pode se reunir com os amigos.

Aquário – Fase em que tudo caminha um pouco mais devagar. Procure equilibrar seus gastos. Aproveite o final de semana para colocar em ordem o setor doméstico. Divida seus anseio com seu amor.

Peixes – Boas parcerias podem ser formadas. Favorável para ganhar dinheiro extra. Pode sair da rotina e promover mudanças no setor doméstico. Vida a dois estimulada. Evite a rotina, saia para se divertir.

